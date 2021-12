Shows de forró fazem o esquente do São João

Eita que tem gente que não está se aguentando para dançar aquele forró gostoso e paquerar muito no São João! Se você está nesse clima, se jogue nas opções abaixo. Entre elas, está o Arraiá do Galinho, que terá nada mais, nada menos, que 17 shows em dois dias. Com ingressos a partir de R$ 10, as apresentações começam às 18h deste sábado, 6, e às 14h do domingo, 7.

Dois palcos vão receber artistas como Simone e Simaria, Bell Marques, Tayrone Cigano, Seu Maxixe e outros. "Vamos levar o que chamamos de forró mais irreverente do Brasil. Um misto de sucessos que vão do forró tradicional ao sertanejo universitário, numa batida inovada", diz Neto Bittencourt, da Tio Barnabé, que tocará no evento.

Já Marco Leandro, da banda Poizé, pretende interagir bastante com os fãs no Wet'n Wild. "Estamos preparando um show super interativo onde vamos brincar com o público", diz.

Confira as outras opções e se jogue!

Flor de Canela

Na próxima terça-feira, vai rolar o projeto "Amor, Festa e Devoção - com Sarajane e Banda For de Canela".

Data/Local: 9/06 - Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho)

Preço: O evento é gratuito, mas as pessoas podem levar alimentos, roupas e material de limpeza que serão repassados às famílias desabrigadas por conta das chuvas.

Forró no Parque

A temporada do Forró no Parque 2015 chega ao fim. Para fechar com chave de ouro, o anfitrião Zelito Miranda receberá, a partir das 11h, convidados de peso: Trio Nordestino, banda Acarajé com Camarão, Marquinhos Café e dupla André e Mauro.

Data/Local: 7/06 - Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho)

Preço: Gratuito

Forró da Galera

O Forró da Galera deste ano contará com atrações como Daniel Vieira - o gordinho fenômeno do Sertanejo, Júnior Santê e as pratas da casa, a exemplo de Maré Mansa, que traz novidades em seu repertório. A festa começa às 22h.

Data/Local: 6/06 - Centro de Abastecimento (Candeias)

Preço: R$ 60 (camisa individual)

Forró do Talco

O Red River Café receberá Jó Miranda com seu já tradicional Forró do Talco. Criado há três anos, o projeto semanal do sanfoneiro conta com músicas autorais, como "Lembro", "Dia e Navegar" e "O povo quer Forró". O evento começa às 19h30.

Data/Local: 7/06 - Red River Café (Rio Vermelho)

Preço: R$ 20 (couvert)

Forró a dois

Carla Cristina (foto) e Léo Macedo repetem o sucesso das edições anteriores, todas com casa cheia, e levam para o palco do espaço um repertório repleto de clássicos como "Banquete de signos", "Bate coração", "Que nem jiló", "Saudade do'cê" e "Espumas ao vento". O #forróadois surgiu de um projeto que contempla a gravação de um CD.

Data/Local:Hoje, no Red River Café (Rio Vermelho)

Preço: R$ 30

Forró da Charka

As bandas Forrozão, Cueca Branca e Forrozão SB vão agitar a galera de Simões Filho neste sábado. Além de muito forró, o público também vai poder curtir música eletrônica. A ideia do evento, que começa às 15h, é fazer com que o povo comece a se aquecer para o São João. Quem estiver solteiro terá a chance de encontrar alguém!

Data/Local: 6/06 - Sítio do Sossego (Simões Filho)

Preço: R$ 30 (com camisa)

Arraiá do Sela

"Olha a cobra! É mentira!". É neste clima que a Selakuatro (foto) convida a todos para participar do Arraiá do Sela, a partir das 14h. Bandas: Forró Vanera, Só Nós do Pagode, e as participações especiais de Paparicco, Na Varanda e o Retrô de Salvador.

Data/local: Hoje, no Espaço Rio (Nazaré)

Preço: R$ 20 (camisa)

Forrrocha Solidário

A segunda edição do Forrocha Solidário, às 17h, contará com shows de Colher de Pau, Thiana Muniz (foto), Júnior Mello, Cavalo de Play boy e Genard Mello. O valor dos ingressos será direcionado para o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil.

Data/Local: 6/06 - Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho)

Preço: R$ 20 (inteira)

Forró da Amizade

O Forró da Amizade completa sua 14ª edição neste ano. O evento acontecerá a partir das 22h e contará com shows das bandas Estakazero, Seu Maxixe, Cangaia, Forrozão e PoizÉ. O camarote tem buffet de churrasco e comidas típicas juninas.

Data/Local: 13/06 - Wet'n Wild

Preços: R$ 100 (pista) e R$ 160 (camarote).

