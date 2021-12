Show de Luan Santana em Paripe é cancelado

O show do cantor sertanejo Luan santana, que aconteceria nesta sexta-feira, 23, véspera de São João, no bairro de Paripe, em Salvador, foi cancelado. Ele estava previsto para subir ao palco às 21h.

A assessoria do músico alegou problemas técnicos para a realização do show, que foi remarcado para domingo, 24, às 19h, no mesmo local.

A banda Cavaleiros do Forró vai substituir o cantor nesta segunda noite dos festejos de São João em Paripe.

