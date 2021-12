Sete pessoas morrem nas rodovias federais da Bahia durante o São João

Durante os seis dias de festejos dos feriados de Corpus Christi e São João, do dia 20 a 25 de junho, foram registrados 63 acidentes nas rodovias federais da Bahia, com sete mortos e 66 feridos através da Operação Festejos Juninos .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos acidentes, 16 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Cerca de 72% dos óbitos envolveram motocicletas.

Infrações

Foram fiscalizados pela PRF um total de 9.837 veículos e 9.443 pessoas no período da operação. Uma das infrações mais constatada, a ultrapassagem proibida, foram 955 autos extraídos.

Durante as abordagens, também foram realizados 4.114 testes com etilômetro (bafômetro), que flagraram 89 condutores dirigindo sob efeito do álcool, infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70.

Nas fiscalizações, a PRF emitiu 81 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete e 11 motoristas foram flagrados trafegando manuseando o aparelho celular.

Já os autos emitidos referente aos veículos flagrados, pelos radares, acima da velocidade permitida para a via, totalizaram 2.004 imagens capturadas. Sem o cinto de segurança foram 283 autuações.

Criminalidade

Durante os seis dias da operação, a PRF recuperou 25 veículos e 52 pessoas foram detidas por diversos crimes. Também foram apreendidos de 25 quilos de cocaína e mais 2 quilos de maconha. As abordagens resultaram ainda na apreensão de duas armas de fogo.

Foi registrada na tarde de sexta-feira, 21, no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié, uma apreensão de transporte de mercadoria sem nota fiscal. A ocorrência foi durante abordagem ao caminhão Mercedes Benz, conduzido por um homem de 34 anos. Ao todo foram apreendidos 22.164 peças de vestuário que estavam no compartimento de carga, escondidas com pacotes de sal.

O motorista não apresentou a documentação fiscal das peças de roupas, ensejando os crimes de ordem tributária e descaminho.

Destaca-se também a prisão de uma quadrilha de estelionatários surpreendida com ingressos falsos de uma festa particular junina que ocorre todos os anos no período do São João, em uma fazenda na região norte da Bahia.

A ação ocorreu por volta das 17h30 do último domingo, 23, no KM 110 da BR 407, trecho da cidade de Jaguarari. Durante abordagem a um veículo GM/Onix, com quatro ocupantes, os policiais encontraram 50 ingressos com indícios de falsificação do Forro do Sfrega. Também foram apreendidos 20.000 reais, duas maquinetas de cartão de crédito e mais uma quantidade de abadas e bilhetes de entrada para festas no estado do Piauí.

A quadrilha foi presa em flagrante delito e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Senhor do Bonfim, distante 390 quilômetros de Salvador.

Ainda segundo a PRF, em razão do feriado de Corpus Christi de quinta, 20, a Operação Festejos Juninos teve um período maior, não havendo comparação dos dados com o ano anterior.

adblock ativo