Serviços públicos operam em esquema especial durante a festa

Serviços essenciais de saúde e transporte contam com reforço e ações de ordenamento no Pelourinho e em Paripe para os festejos juninos de Salvador por meio de esquema especial elaborado pela prefeitura.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), montou dois módulos instalados no Pelourinho e em Paripe. As estruturas contam com equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas.

Na Praça da Sé, o módulo foi montado próximo à Coelba e funcionará das 17h às 5h, hoje, sábado e domingo. Em Paripe, a instalação foi feita na Praça João Martins, com mesmo horário de funcionamento, no sábado e domingo. Os módulos trabalham em conjunto com ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para remoção imediata em casos com maior gravidade.

Para quem for ao Pelourinho, a partir de hoje, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) prolongou, até 3h da manhã, 12 linhas. São elas: 1001 Aeroporto-Praça da Sé, 1034 Parque São Cristóvão-Barroquinha, 0416 IAPI/França-Campo Grande, 0705 Nordeste- Baixa dos Sapateiros, 1317 Pau da Lima-Barroquinha, 1321 São Marcos-Barroquinha, 1345 Castelo Branco-Barroquinha, 0201 Ribeira/Bonfim-Campo Grande, 1504 Paripe-Barroquinha, 1533 Fazenda Coutos-Lapa, 1602 Alto de Coutos-Lapa e 1606 Paripe-Baixa dos Sapateiros/Barroquinha.

Reguladores

Além disso, três veículos reguladores, disponibilizados para a Estação da Lapa/Elevador Lacerda, junto com outros seis para o Terminal da Barroquinha, serão reforçados das 22h às 4h. As linhas de transporte complementar (Stec) que operam na região da Cidade Baixa e Cabula serão reforçadas das 18h às 3h.

o Centro Histórico e em Paripe, o policiamento será reforçado nas vias de acesso, estações de transbordo e nos terminais marítimos. Mais de 18 mil policiais militares irão atuar durante a Operação São João 2018, que deverá cobrir região metropolitana, rodovias estaduais e os destinos festivos do interior.

Os bombeiros militares também darão reforço no Pelourinho e em Paripe.

