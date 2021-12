Senhor do Bonfim tem muita festa

Os festejos juninos, em Senhor do Bonfim, começaram em maio, mês de aniversário da cidade. O São João oficial ocorre de 20 a 24, com o tema, este ano, Forró, xaxado e baião: A sanfona é tradição, com a proposta de homenagear a sanfona. No Espaço Gonzagão, no Parque da Cidade, nomes de peso, como Flávio José, Alcymar Monteiro e Cicinho de Assis, animam o arrasta-pé.

Outra opção de curtir o São João na cidade é o projeto Forró na Praça, no qual a prefeitura disponibiliza sanfoneiros e bandas locais, das 16 às 20 h, na Praça Nova do Congresso. A expectativa dos organizadores é que entre 40 a 50 mil turistas marquem presença. Inclusive, logo que eles chegam à rodoviária, são recepcionados com sanfoneiros e recebem folders com a programação do São João e dicas de hospedagem e alimentação.

Como chegar: Partindo de Salvador, o motorista deve trafegar pela BR-324, passando por Feira de Santana e seguindo até Capim Grosso. A partir desse ponto, é preciso seguir pela BA-407, no sentido norte, até chegar a Senhor do Bonfim. O município fica a 374 km de Salvador.

