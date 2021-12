Saulo Fernandes é o destaque desta quarta no Pelourinho

Quem está acostumado a ver Saulo Fernandes cantar músicas de axé vai se surpreender com o músico nesta quarta-feira, 24. Ele vai se apresentar no São João do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, cantando músicas de Luiz Gonzaga. A festa começa a partir das 16h e ainda terá Zelito Miranda, Estakazero, Cavaleiros do Forró e Cicinho de Assis.

Já no Largo do Pelourinho, a partir das 19h, se apresentam Cacau com Leite, Trio Virgulino e Forró do Bom. No bairro de Paripe, a partir das 18h, Tenilson Del Rey, Forró do Moído, Aviões do Forró, Avenida 7 e Danniel Vieira vão ser os responsáveis pela animação.

