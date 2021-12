Saulo agita Paripe na segunda noite dos festejos de São João

É a vez do cantor Saulo Fernandes marcar presença nos festejos de São João em Salvador. Ele subiu no palco montado na praça João Martins, no bairro de Paripe, por volta das 19h. No repertório, Saulo embalou o público com seus grandes sucessos.

Em seguida, se apresenta a banda Cavaleiros de Forró. O grupo substituirá o cantor sertanejo Luan Santana que, segundo a assessoria do músico, teve que adiar o show por problemas técnicos. Ele se apresenta no domingo, às 19h.

#saojoao2017 Saulo coloca o público de Paripe para pular! #Música #Saulo #Paripe #ATARDE #JornalATARDE #PortalATARDE Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 23, 2017 às 3:19 PDT

