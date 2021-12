São João no Pelô continua nesta segunda; confira programação

Os festejos de São João continuam animando baianos e turistas no Pelourinho, em Salvador, nesta segunda-feira, 24.A festa segue nos três largos do Pelô, a partir das 17h.

No Largo Tereza Batista, se apresentam Xote de Vitrola (17h), Somos 5 (18h), Pablo Moraes (20h), Sandro Couto (22h), Marcondes Morais (0h) e Xote de Novela (1h30).

No Largo Quincas Berro D´Água, as atrações são Forró no Kilo (17h), Dan Valente (18h), Israel Rocha (20h), Cangaia (22h), Forró do Tico (0h) e João Almeida (1h30).

Já no Largo Pedro Arcanjo, estão programados Amolaxote (17h), Virgílio (18h), Nando Borges (20h), Vulcão Aceso (22h), Ariany Azevedo (0h) e Flôr de Maracujá (1h30).

