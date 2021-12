São João: Forrozeiros da melhor idade curtem o Forró do Idoso 2018

A cantora Dilma Galvão comandou o arrasta-pé para o público da terceira idade que participou de mais uma edição do Forró do Idoso 2018, na tarde desta sexta-feira, 22, em Santo Antônio Jesus. O evento marcou o início do segundo dia da Vila do Forró, que tem a proposta de trazer o melhor da música tradicional dos festejos juninos.

A artista trouxe canções que marcaram época, como "Sabiá", de Dominguinhos, "Eu Não Preciso de Você", de Flávio José, e "Esperando na Janela", do mestre Gilberto Gil.

Neide Vieira, de 50 anos, participou de mais uma edição da festa para acompanhar a mãe, Nair Vieira, de 92. “Estou aqui admirando a festa da melhor idade. Acompanho minha mãe, todo mundo conhece ela. Ela acompanha todas essas festas. Os idosos que participam de festas como essa dificilmente se queixam de doenças”, relata. E a própria Nair Vieira garante que adora o evento: “Participo há muitos anos. Eu nasci aqui em Santo Antônio de Jesus”.

A Vila do Forró, ao todo, tem 20 atrações. No sábado, 23, a animação toma conta com Nayrone, Os Cobras do Nordeste, Nana Rios, Jurandy Ramos e Danilo Sales. Já no domingo, 24, a grade de atrações fecha com Márcio Oliveira, Brasileirinho do Forró, Jhow O Show, Kauã Guarani e Groove Xote.

adblock ativo