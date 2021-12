São João em Salvador será animado por 31 atrações; veja a programação

Quem vai passar o São João em Salvador poderá curtir uma série de shows que acontece no Pelourinho e no palco montado em Paripe, no subúrbio ferroviário. Promovida pela Bahiatursa, a programação do São João da Bahia vai reunir 31 atrações na capital baiana.

No palco principal do Pelô, no Terreiro de Jesus, quem comanda o primeiro dia de festa, no sábado, 23, é o Trio Nordestino, que abre a programação às 17h. Na sequência, acontecem os shows do mago do forró, Val Macambira, da banda Estakazero e do cantor Geraldo Azevedo, que promete balançar o público com os sucessos “Táxi Lunar”, “Bicho de Sete Cabeças” e “Caravana”, entre outros. A noite conta ainda com as apresentações de Cicinho de Assis e Genard.

No mesmo dia, o Largo do Pelourinho recebe os shows de Flor de Maracujá, André Macedo, Poizé, Zé de Tonha e Mariana Fagundes. Em Paripe, a animação fica por conta de Forrozão, Larissa Marques, Felipe Araújo, Grupo Kantares e Swing do Luh.

No domingo, 24, é a vez do Terreiro de Jesus ser palco para os shows de Targino Gondim, Del Feliz, Lucy Alves, Elba Ramalho e Fulô de Mandacaru. Já o Largo do Pelourinho recebe as apresentações de Kiko Salli, Cangaia, Jorge Zárath, A Patroa e Jó Miranda. Em Paripe, o público confere os shows de Dinho Santos, Mariana Fagundes, Marília Mendonça, Devinho Novaes e Jhony Paixão. Toda a programação é gratuita.

Cancelamento

A apresentação do cantor Alceu Valença, que seria realizada no Pelourinho na sexta-feira, 22, foi cancelada. O motivo do cancelamento não foi informado.

