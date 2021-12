São João em Cachoeira começa homenageando o cordel

O tradicional Samba de roda Filhos da Barragem abriu os festejos juninos da cidade Cachoeira, mais conhecido como o tradicional São João da Bahia. A festa que começou nesta quinta-feira, 23, às 18h, vai até o dia 26 de junho.

Este ano, o evento aborda o tema Um Mundo Chamado Cordel, em homenagem a força e difusão da cultura popular nordestina e aos 100 anos do grande xilogravurista Hansen Bahia, que contribuiu de forma singular com a cultura Cachoeirana.

Segundo o prefeito Carlos Pereira, foi elaborada uma programação enxuta, mas com qualidade, preservando a valorização das tradições juninas e a diversidade cultural, marcas das comemorações em Cachoeira. "Em nossa programação, constam nomes de artistas nacionais e locais, a exemplo de, Dona Dalva do Samba", diz o prefeito, ao chamar atenção sobre os três circuitos: palco oficial no Jardim Grande; Vila Junina Roque Pinto no Fanquir e o coreto do Forró no Mundo chamado Cordel na rua 25 de junho.

Quem comparecer no local, além de prestigiar o forró pé de serra, vai provar das delicias gastronômicas, contemplar a feira de artesanato e acompanhar a entrega do título de patrimônio imaterial aos grupos de samba de roda de Cachoeira durante as comemorações.

Tradição

Na entrada da cidade, tudo é decorado e preparado para receber os visitantes e os nativos que não perdem a festa tradicional. A assistente social Vanessa Bernardo, 36 anos, estava acompanhada do esposo, filha e parentes.

Ela mora em Salvador e contou que, há 30 anos, não perde o São João da cidade porque, além de sentir feliz por reencontrar familiares, gosta de prestigiar a valorização da cultura local. "Aqui, nós mantemos contato com as nossas raízes. Passo o meu São João neste lugar lindo e curtindo a minha família", concluiu.

