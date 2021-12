São João do Pelô: confira programação e atrações da festa

O São João da Bahia, realizado no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, teve programação dos shows confirmada nesta sexta-feira, 14. Com o tema "Respeita as Mina", a festa deste ano terá como principais atrações Elba Ramalho, Alceu valença, Geraldo Azevedo e Zelito Miranda.

Outros nomes como Filomena Bagaceira, Estakazero, Del Feliz, Tio Barnabé e Cangaia também participam do São João do Pelô. Nos dias 20 e 24, a festa se concentra nos largos Tereza Batista, Quincas Berro d´Água e Pedro Arcanjo. Já entre os dias 21 e 23, além destes espaços, as atrações se apresentam no largo do Pelourinho e no Cruzeiro de São Francisco.

Nesta segunda-feira, 17, a assessoria da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), responsável pela organização do evento, anunciou alterações na grade de atrações (confira a programação completa abaixo).

adblock ativo