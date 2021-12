São João do Pelô começa na próxima quinta; confira as atrações

O São João da Bahia, realizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, terá início na próxima quinta-feira, 20. A festa junina, que este ano tem como tema 'Respeita as Mina', terá atrações nos largos Tereza Batista, Quincas Berro D'Água e Pedro Arcanjo. A primeira noite será aberta com as apresentações da banda Filomena Bagaceira, Norberto Curvelo e Tio Barnabé.

No palco do largo Tereza Batista, a banda Filomena Bagaceira abre a noite de festa, às 18h. Em seguida, será a vez das bandas A Patroa, Gereba, Forró Passa Pé e do cantor Vinny Brasil, que completam a grade de atrações do local.

Norberto Curvello festeja o terceiro ano de carreira solo no palco do Largo Quincas Berro D’Água. A grade terá também Xote Bacana, Forró Sobepoeira, Xote de Anjo e Carlos Villela.

Já no Largo Pedro Arcanjo quem abre a festa é Tio Barnabé. Na sequência, sobem ao palco os cantores Lucas Melo e Edd Bala. A banda Dona Encrenka encerra a primeira noite.

