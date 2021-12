São João de Salvador tem Estakazero, Pablo e Seu Maxixe neste sábado

O terceiro e último dia de programação dos festejos de São João de Salvador tem atrações para todos os gostos. Grandes atrações marcam presença em Paripe e no Pelourinho neste sábado, 24, (confira a programação completa abaixo).

Em Paripe, na praça João Martins, artistas como Estakazero, Pablo e Seu Maxixe são destaques e animam o público a partir das 17h.

No largo do Pelourinho, as bandas Tio Barnabé e Colher de Pau iniciam o show às 17h. No Terreiro de Jesus, a banda Cacau com Leite está entre as atrações e sobe ao palco às 19h.

Já no Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco), também no Pelô, o evento começa um pouco mais tarde, às 19h, com abertura da banda Amor e Brasa.

Programação completa:

Sábado (24)

Paripe

17h - Dan Valente

19h – Estakazero

21h – Pablo

23h - Seu Maxixe

1h - Jhony Paixão

Largo do Pelourinho

17h - Tio Barnabé

19h - Colher de Pau

21h - Carlos Vilela

23h - Val Macambira

1h - Gereba

Terreiro de Jesus

17h - Kiko Salli

19h - Cacau com Leite

21h - Flor de Maracujá

23h - Poiz é

1h - Jorge Zarath

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

19h - Amor e Brasa

21h - Mel sem Pimenta

23h - Bando Virado no Mói de Coentro

1h - Cole Comigo

