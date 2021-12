São João de Salvador já começa nesta quinta-feira com atrações de peso

O São João de Salvador começa a partir desta quinta-feira, 22, no Pelourinho (Centro Histórico) e em Paripe (subúrbio ferroviário), e segue até o próximo sábado, 24, com mais de 50 atrações (confira a programação completa abaixo).

No Pelô, as apresentações ocorrem em três palcos: no largo do Pelourinho, a programação será aberta pela Orquestra Sanfônica, às 17h; no Terreiro de Jesus, Adelmario Coelho faz o primeiro show no local, às 17h; e no Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco), a primeira atração é Xote Bacana, às 17h.

Já em Paripe, os shows serão realizados na praça João Martins, a partir das 19h. A grande atração da noite é o grupo Aviões do Forró, que se apresenta às 21h.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (22)

Paripe

19h - Forrozão

21h - Aviões do Forró

23h - Forró do Muído

1h - Genard

Largo do Pelourinho

17h - Orquestra Sanfônica

19h - Jeanne Lima

21h - Arnaldo Farias

23h - Renato Fechini

1h - Cangaia

Terreiro de Jesus

17h - Adelmario Coelho

19h – Virgílio

21h - Dorgival Dantas

23h - Carlos Pitta

1h - Nonô Curvêllo

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

17h - Xote Bacana

19h - Caciques do Nordeste

21h - Trio Virgulino

23h - Flor Serena

1h - Dona Enkrenka

Sexta-feira (23)

Paripe

17h - Menina Forrozeira

19h - Saulo Fernandes

21h - Luan Santana

23h - Papazoni

1h - Pra Casar

Largo do Pelourinho

17h - Tio Barnabé

19h - Colher de Pau

21h - Carlos Vilela

23h - Val Macambira

1h - Gereba

Terreiro de Jesus

17h – Filomena

19h - Cicinho de Assis

21h - Flávio José

23h – Genard

1h - Jó Miranda

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

17h - Trio Anarriê

19h - Zefa di Zeca

21h - Rebeca Tárique

23h - Zelito Bezerra

1h - Zé de Tonha

Sábado (24)

Paripe

17h - Dan Valente

19h – Estakazero

21h – Pablo

23h - Seu Maxixe

1h - Jhony Paixão

Largo do Pelourinho

17h - Tio Barnabé

19h - Colher de Pau

21h - Carlos Vilela

23h - Val Macambira

1h - Gereba

Terreiro de Jesus

17h - Kiko Salli

19h - Cacau com Leite

21h - Flor de Maracujá

23h - Poiz é

1h - Jorge Zarath

Cruzeiro de São Francisco (Sala de Reboco)

19h - Amor e Brasa

21h - Mel sem Pimenta

23h - Bando Virado no Mói de Coentro

1h - Cole Comigo

