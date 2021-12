São João de Ibicuí espera receber 80 mil turistas

O São João de Ibicuí mantém a tradição de todos os anos e acontece de 19 a 24, na Praça Regis Pacheco, no centro da cidade, a 514 km de Salvador. Com o tema Bodas de Diamante 60 anos, a festa tem uma expectativa de receber entre 75 a 80 mil turistas. A animação ficará a cargo de nomes como Trio Nordestino e Targino Gondim. No dia da abertura, haverá uma programação cultural envolvendo música, fanfarra, quadrilhas e bandas locais. Outro atrativo do evento são as barracas típicas, onde podem ser encontrados licores diversos e comidas típicas juninas.

Festa fechada: Tico Mia e Brega Light



Como chegar: Saindo de Salvador pela BR-324, o motorista deve seguir no sentido sul, pela BR-116, até Poções. Daí é preciso trafegar por mais 67 km pela BA-262 para chegar a Ibicuí. Para quem quiser se deslocar de ônibus, a empresa Águia Branca oferece a rota Salvador-Ibicuí. Para mais informações sobre as linhas de ônibus, basta ligar para o telefone (71) 4004-1010.





