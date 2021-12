São João da Bahia levará atrações ao subúrbio de Salvador; confira

Parangolé, Solange Almeida, Simone e Simaria são alguns dos nomes que animarão o São João da Bahia 2019 no subúrbio de Salvador. A festa ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho, na praça João Martins, em Paripe. Também estão programadas apresentações do Campeonato de Quadrilhas, na praça da Revolução, em Periperi (confira atrações abaixo).

No dia 22, a partir das 14h30, em Paripe, a banda Parangolé embala o público para o jogo Brasil x Peru, última partida da selecção na fase de grupos da Copa América. A programação retorna às 20h30 com Anna Catarina e Swing do Luh.

A véspera do São João terá duas grandes atrações lideradas por mulheres. Solange Almeida e Simone e Simaria são os destaques do dia 23. A programação contará também com shows de Irmanada, Dinho Santos e Forró Didaindoido.

Campeonato de Quadrilhas

Nesta quarta, 19, ao meio-dia, na Praça da Revolução, em Periperi, se iniciaram as apresentações do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas. O evento segue até o próximo sábado, 22, quando ocorre a grande competição com o grupo especial.

Com a participação de 44 quadrilhas, o campeonato costuma levar uma multidão ao Subúrbio Ferroviário de Salvador. Dez agremiações são do grupo especial e as demais do grupo de acesso.

Ao todo, mais de cinco mil pessoas vão se apresentar no galpão monatdo para a competição.

adblock ativo