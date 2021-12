São João: condutores devem redobrar a atenção nas estradas

Com a proximidade do feriado do São João, milhares de pessoas deixam a capital baiana para aproveitar os festejos no interior. Com isso, o fluxo de veículos nas rodovias tende a aumentar pelo menos 50%, segundo as polícias rodoviárias estadual (PRE) e federal (PRF). Quem vai pegar a estrada deve redobrar a atenção em alguns trechos das principais rodovias do estado.

A TARDE fez um levantamento junto à PRF e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e detectou pelo menos 26 pontos, das oito principais estradas federais que cortam a Bahia, em que os condutores precisam ficar atentos para evitar acidentes.

Um dos principais alertas da PRF é a presença de animais na pista em diversos trechos, o que pode causar acidentes. De janeiro ao último dia 15, o órgão já retirou 828 animais soltos na margem das rodovias.

Outro problema frequente nas estradas são os buracos que surgiram com os últimos períodos chuvosos. Quem vai para o tradicional São João de Senhor do Bonfim, por exemplo, deve ficar atento a um trecho de dois quilômetros da BR-407, entre Tijuaçu e este município, devido à incidência de crateras. Obras estão sendo realizadas nesta rodovia.

As ultrapassagens perigosas ou em locais proibidos são outro ponto importante. Mesmo onde não há buracos na pista, a atenção deve ser redobrada por conta do aumento do movimento. "É um período em que o fluxo cresce e há tráfego de veículos pesados, além da incidência de chuvas. Por isso, ultrapassar fica mais complicado", afirma o policial rodoviário federal Rafael Silva.

Na BR-324, para não atrapalhar a fluidez, a concessionária ViaBahia suspendeu todas as obras realizadas na rodovia. No São João do ano passado, a PRF registrou 229 acidentes, com 133 feridos e 14 mortos. Os agentes irão atuar na fiscalização de alcoolemia e ultrapassagem proibida, principais causas de acidentes, dentre outras infrações.

Condição das BRs

Quem deixa Salvador pela BR-324 encontra uma rodovia em boas condições, com alguns buracos pequenos, mas sinalização boa. Condutores devem desembolsar R$ 3,80 em média para pagamento de tarifa de pedágio se for até Feira de Santana.

Se a viagem for para cidades ao longo da BR-116 Norte, os condutores acessam um trecho do anel de contorno, com partes esburacadas e sem iluminação e, na rotatória, entra na referida rodovia. Até a cidade de Serrinha, as condições são boas, com sinalização adequada, mas há trechos sem acostamento ou em estado de conservação ruim.

O mesmo ocorre até Tucano, onde é preciso atentar para a presença de animais na pista. Já no trecho de Uauá, em obras, deve-se ter cuidado com trabalhadores na pista.

No caso de o destino ser a Chapada Diamantina, a BR-116 Sul está em bom estado e duplicada até o Paraguaçu, mas ao entrar na BR-242 até Itaberaba, o condutor enfrenta trechos em obras e com buracos.

Na BR-242, entre Itaberaba e Lençóis, há grande fluxo de veículos de carga, então é preciso ter mais atenção durante as ultrapassagens.

