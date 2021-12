Salvador e RMS registram 78 casos de assalto durante São João

Durantes os festejos juninos em Salvador e região metropolitana (RMS), foram registrados 78 casos de assaltos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). No total, foram mais de 100 crimes cometidos.

Entre os dias 22 e 25 de junho, foram cadastrados 64 casos de furto, 14 de roubo e 27 de perdas de documentos, além de lesão corporal, brigas, desacato, ameaça, dano ao transporte público, porte ilegal de arma, receptação, tráfico e uso de drogas. A polícia apreendeu arma branca, crack, cocaína e maconha.

Os casos foram registrados em Mata de São João (no próprio município e em Praia do Forte), Salvador (Periperi e Pelourinho), Camaçari (no município, em Monte Gordo e Vila de Abrantes), São Sebastião do Passé, Vera Cruz, Pojuca, Itaparica e Dias D'Ávila.

