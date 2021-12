Salvador conta com shows gratuitos no Pelô e Paripe

Quem não tiver como viajar para o São João no interior, mas não quer deixar de aproveitar os festejos juninos, há a opção de curtir shows gratuitos no Pelourinho ou em Paripe, no subúrbio ferroviário [confira abaixo], realizados pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), com investimentos de cerca de R$ 4,5 milhões.

No Terreiro de Jesus, a programação terá início nesta quinta-feira, 23, e conta com 15 atrações que se apresentarão até sábado. Na grade estão cantores como Flávio José, Adelmário Coelho e Alceu Valença.

No largo do Pelourinho, Cacau com Leite, Colher de Pau e Trio Virgulino vão animar a festa. Haverá shows, também, nas praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água.

Já em Paripe, a cantora Paula Fernandes, a dupla Simone e Simaria e a banda Cangaia de Jegue são algumas das atrações que vão fazer o arrasta-pé no subúrbio ferroviário.

O segurança Jutahy Pereira, 35, decidiu ficar na capital neste feriado. Natural da cidade de Ipirá, Jutahy lamentou ter que passar a festa longe do clima interiorano. "Este ano, resolvi passar o São João na capital, por conta da minha situação financeira. Vai ser complicado ficar longe da família e do clima do interior", disse.

No entanto, ele não vai deixar o arrasta-pé de lado. Pereira escolheu o Pelourinho para curtir o forró. "Como estarei longe da minha cidade, vou procurar por atrações mais tradicionais, com estilo pé de serra", acrescentou.

adblock ativo