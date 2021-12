Rodoviária oferece 1.800 horários extras na operação São João

Os interessados em utilizar os serviços da rodoviária poderão escolher entre os 1.800 horários extras durante o feriado de São João. A disponibilidade vai além dos 540 horários regulares, que são ofertados diariamente. A operação São João irá ocorrer entre os dias 18 e 24 de junho.

De acordo com a Agerba, estima-se que cerca de 180 mil passageiros passem pelo terminal durante o período junino e a expectativa de maior fluxo ocorra na quarta-feira, 19.

As cidades mais procuradas para as festas de São João são Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Conceição de Feira, Senhor do Bonfim, Irecê, Xique-Xique e Piritiba. Já os que desejam o descanso optam por Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Lençóis, Palmeiras ou Barreiras. Entre as cidades que possuem alta procura de passagens estão das da Região Metropolitana de Salvador (RMS), Litoral Norte e Recôncavo Baiano.

