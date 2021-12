Rodoviária e ferryboat iniciam esquema especial

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba) iniciou na segunda-feira, 19, ações especiais que vão até o dia 26 para facilitar a viagem de quem planeja curtir o São João fora de Salvador.

A estimativa é que 160 mil pessoas deixem a capital por meio da rodoviária. Além dos 540 horários regulares realizados pelas empresas diariamente, estão previstos 600 horários extras que serão oferecidos de acordo a demanda das viagens por cada empresa.

O vendedor Jailton Cerqueira, que irá passar o São João com sua família, já garantiu quatro passagens na tarde desta terça, 19. “Comprei para sexta-feira, pois deve ter muita gente por aqui”, conta.

Entre os destinos mais procurados para os festejos estão Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cruz das Almas, Cachoeira, Senhor do Bonfim, Ibicuí e Irecê. Além das cidades do Recôncavo baiano.

Eliomário Mendes, inspetor de equipamentos, também se adiantou em buscar a passagem que tinha reservado pela internet. Esse é o primeiro ano que ele vai para Caruaru, em Pernambuco. “O ônibus já estavam com quase todas as cadeiras ocupadas”, relata.

Embarcações

A Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que espera um fluxo de 140 mil pessoas e 20 mil veículos para o período. As sete embarcações que integram o sistema ferryboat atenderão em horários convencionais, com saída de hora em hora e, nos momentos de maior demanda, as partidas poderão ocorrer a cada 30 minutos, em média.

A empresa disponibiliza 450 vagas extras no serviço de hora marcada, sendo distribuídos nas madrugadas dos próximos dias 21, 22 e 25. A partir das 4h do dia 21, serão disponibilizadas 50 vagas extras saindo de São Joaquim. Mais 200 vagas extras estarão disponíveis para o dia 22, entre 1h e 4h. E outras 200 vagas serão oferecidas para o mesmo horário, no dia 25, saindo de Bom Despacho.

A programação especial de São João é realizada em parceria entre Transalvador, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Polícia Civil.

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) prevê redução de 50% dos acidentes com relação ao ano passado, com a atuação de cerca de 350 funcionários, 18 mil policiais militares e 700 agentes da Polícia Rodoviária.

Bases de serviços de atendimento, atenderão condutores a partir da solicitação de apoio pelo 0800 600 0093 (BA-093) e pelo 0800 0713233 (BA-099).

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo