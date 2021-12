Retorno para Salvador pelo ferry e pelas estradas já é intenso

A volta para casa depois do São João é intensa para quem utiliza o sistema ferryboat (Ilha de Itaparica para Salvador), e as estradas (sentido a capital) na tarde deste domingo, 25.

No ferry, os motoristas enfrentam espera de cerca de 2h para embarcar, segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema. Apesar do tempo de espera para condutores, a concessionária informa que os pedestres têm embarque imediato.

No sentido inverso, de Salvador para Itaparica, a Internacional Travessias informou que o movimento é tranquilo e que o embarque ocoorre sem filas.

Para o retorno das festas juninas, até as 23h30 de segunda, 26, seis embarcações operam na travessia.

Estradas

O movimento nas principais rodovias do estado também é intenso na tarde deste domingo. Chuva em alguns trechos da rodovia complica ainda mais o tráfego.

Segundo a concessionária Via Bahia, responsável pelo monitoramento das estradas, o fluxo de veículos no retorno à capital pela na BR-324 é grande, mas sem nenhuma retenção. O tráfego também segue normal na BR-116.

Já na BA-099 (Estrada do Coco), segundo informou a Concessionária Litoral Norte (CLN), a rodovia ficou congestionada em decorrência de um acidente na região. No entanto, o tráfego já foi liberado e flui sem problemas.

Rodoviária

A volta para casa pelo Terminal Rodoviário de Salvador tem um fluxo baixo na tarde deste domingo, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba).

O número de desembarques deve aumentar no fim da tarde, com regresso de pessoas, principalmente, do Recôncavo baiano. Na segunda, 25, serão feitos os desembarques de linhas longas, a partir das 4h30 da manhã.

