Quadrilhas juninas de Salvador pedem apoio

Em meio ao debate sobre a valorização das tradições da festa de São João no Nordeste, as quadrilhas juninas ganham destaque na discussão. Da mesma forma que os ritmos tradicionais da região vêm perdendo espaço, os grupos juninos de dança de Salvador reclamam da falta de incentivo cultural.

Vencedora do último Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, a Capelinha do Forró, de São Caetano, teve de gastar R$ 150 mil na preparação para disputar o certame.

"Não temos patrocínio algum. Para arrecadar dinheiro, fazemos apresentações em eventos durante o ano", explica uma das diretoras do grupo, Thais Borges.

Mesmo com os espetáculos, ela conta que a quadrilha – que se apresenta há quase 20 anos – não consegue pagar as fantasias dos 82 dançarinos. "Eles tiram do próprio bolso", diz Thais.

Fundada há dois anos no bairro de Itacaranha, no subúrbio ferroviário, a Imperatriz do Forró também passa por problemas financeiros.

"Os 98 dançarinos se viram para pagar as fantasias. Eles pedem dinheiro nas ruas e promovem rifas", revela Jhonatan Almeida, que é um dos diretores da quadrilha.

Mesmo com as dificuldades, a Imperatriz do Forró conquistou o terceiro lugar no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

"Apesar de muito nova e sem dinheiro, a Imperatriz faz sucesso na comunidade porque os moradores do subúrbio abraçaram a iniciativa", revela Jhonatan.

Bahiatursa

O apoio do poder público às quadrilhas juninas ocorre por meio da promoção de eventos. A disputa estadual, por exemplo, tem a participação da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa).

Em nota, o órgão afirma que desde 2009 apoia o concurso organizado pela Federação Baiana de Quadrilhas (Febaq), que recebe o recurso para o investimento no evento. "O Governo do Estado criou o espaço público, que anteriormente não existia em Salvador, com o objetivo de perpetuar a tradição", consta da nota.

Ainda de acordo com a Bahiatursa, "a ideia do patrocínio ao concurso está inserida na estratégia do Governo da Bahia de trabalhar o São João como um produto turístico, estimulando as festas na capital e no interior do estado".

Esse apoio, no entanto, é questionado por representantes das duas quadrilhas entrevistadas. Para Thais Borges, "além de promover eventos, o poder púbico precisam auxiliar os grupos desde a confecção das fantasias". Segundo ela, "outros estados do Nordeste já fazem isto, porque aqui não somos valorizados?".

Johnatan Almeida acredita que o fortalecimento de grupos juninos afastam os jovens da criminalidade. "Vamos valorizar a Imperatriz do Forró para evitar a formação de outro tipo de quadrilha", alerta.

Origem

Trazidas da europa pela aristocracia portuguesa, a quadrilha chegou ao Brasil no Século XVIII. Desde lá, expressões das culturas indígena e negra foram agregadas à manifestação.

Esse processo de miscigenação popularizou as quadrilhas, que atualmente faz parte da cultura brasileira, sobretudo no São João do Nordeste.

Para o estudioso em música popular, Marcos Santana, os grupos juninos precisam ser tratados no âmbito da cultura. "Concordo com a promoção de editais que ajudem a financiar projetos", diz o musicólogo.

Em contato com a Secretaria de Cultura do Ceará, A TARDE teve acesso a editais de apoio à quadrilhas juninas. De acordo com o documento, 100 projetos são selecionados. Cada um recebe R$ 18.100.

