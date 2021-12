Quadrilha Capelinha do Forró é favorita em concurso regional

A quadrilha Capelinha do Forró, que conquistou o heptacampeonato no Arraiá do Galinho e o tetra no Campeonato Estadual de Quadrilhas, em todas as categorias, é considerada uma das favoritas para o Concurso Regional da Globo, que acontece no próximo domingo. Vamos torcer.

Mas qual o perfil desta quadrilha junina que nasceu em um bairro popular que, não raras vezes, ocupa as páginas do jornal com notícias violentas? Como é a preparação anual destes dançarinos populares? Quanto custa investir nesta cultura que valoriza a expressão de um povo?

Há uma dramaturgia própria no enredo? Como manter a tradição e ao mesmo tempo incorporar revoluções propostas ao longo dos anos? Como inovar sem destruir o legado, a herança histórica?

Dom Quixote no sertão

No ano em que se comemora 400 anos de morte do escritor espanhol Miguel de Cervantes (1517-1616), a Capelinha do Forró vem provando que a arte anda de mãos dadas com a criatividade e que se pode, sim, preservar as raízes do passado com novidades e, principalmente, que se pode dialogar com outras culturas, utilizando-se de diversas linguagens artísticas (dança, teatro, música, literatura).

O que parece enredo de escola de samba - o tema da quadrilha este ano é Dom. Que Xote? - vem encantando jurados pela coreografia dos quadrilheiros, musicalidade, figurino, cena de casamento, marcador e pelo conjunto de trabalho. Para se ter ideia, venceu em todas estas as categorias no certame estadual.

O mote se inspira em um dos mais canônicos e elogiados livros da literatura mundial, a obra Dom Quixote, que remete à luta solitária por um ideal, o sonho que, a despeito de tudo, permanece vivo.

O figurino feminino das damas contou com 60 mil pérolas (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

David Washington, um dos diretores da Capelinha (junto com Taís Borges e o marido Jorge Washigton Borges), informa que no ano passado a trupe, que contabiliza 145 componentes, não pôde concorrer, mas que este ano a quis fazer bonito. De acordo com Taís, deste grupo, 103 dançam em concursos.

Enredo criativo

No enredo, Miguel de Cervantes (papel de David Washington) tem três filhas que, sem querer, provocam um acidente na biblioteca do pai. É aí que surge Dom Quixote (representado pelo marcador Moacir Nascimento), que é convidado a viajar pelo Nordeste brasileiro para viver novas aventuras.

Ele conhecerá Diadorin (personagem da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa) e a Compadecida (referência à obra de Ariano Suassuna), mas se apaixonará mesmo por Catirina (personagem feminino irreverente, um destaque no bumba meu boi).

Os três diretores também integram a equipe temática, responsável pela pesquisa. Qualquer semelhança com as escolas de samba não é mera coincidência. "Tem algumas semelhanças sim. Os ensaios, a pesquisa pelo tema, os carnês parcelados dos participantes (o figurino custou R$ 850), as disputas... Só não temos todo o dinheiro e luxo que elas têm", diverte-se. Tem até grito de guerra.

Reconhecimento

Taís lembra que "as quadrilhas, além de vitrine cultural, dinamizam a economia e o mercado de trabalho, sem falar que afastam os jovens da marginalidade". Cantores como Márcio Victor (Psirico) e Reni Veneno (ex-Olodum) foram quadrilheiros.

O marcador Moacir Sacramento representou Dom Quixote (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

A costureira Ednalva Marques, que trabalha com equipe de sete pessoas, por exemplo, conta que este ano costurou para quatro quadrilhas juninas (duas de Cachoeira, uma de Salvador e uma da Ilha de Itaparica).

Formada em Dança pela Ufba, Ednalva diz que este ano, pelos detalhes, "a Capelinha de São Caetano deu muito trabalho".

Já Carlos Brito, da Federação Baiana de Quadrilhas Juninas (Febaq), informa que, "há cerca de 15 anos, Salvador tinha 80 quadrilhas. Hoje, das cerca de 40 que participam, só cinco são da capital baiana". Motivo? Falta de patrocínio.

