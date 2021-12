Público lota espaços gratuitos no 5º dia de shows no Pelô

Fãs da banda de forró Calcinha Preta chegaram cedo ao Pelourinho para garantir um lugar em frente ao palco, no Terreiro de Jesus, no quinto dia de shows gratuitos no local. A noite de festa contou, ainda, com os cantores Cristiano Araújo, Israel Novaes e Val Macambira, além da banda Forrozão.

Quinze amigos da cidade de Feira de Santana, distante 109 km da capital, alugaram um micro-ônibus para chegar a Salvador exclusivamente para curtir o show da banda sergipana, que foi a terceira a se apresentar na noite desta segunda-feira, 22.

A vendedora Gabriela de Jesus Santos, 29 anos, uma das integrantes da caravana, disse que o esforço valeu a pena. "Assim que a banda chegou, implorei para tirar uma foto com Silvânia (vocalista). E ela, toda educada, me recebeu com um lindo sorriso. Estou superfeliz. Valeu muito a pena ter vindo", disse.

Respeito

Para a vocalista Silvânia Aquino, o respeito aos fãs é um dos segredos da banda. "Na verdade, somos nós que devemos prestigiá-los. Eles são a essência da banda. Não estaríamos tanto tempo no mercado se não fosse o carinho deles. Posso estar cansada, mas venho atendê-los, com prazer", revelou a artista.

Para quem preferiu o largo do Pelourinho, a banda Corpo de Mulher e o cantor Jorge Zarath animaram a plateia. A dentista Priscila Albuquerque, 41, que veio acompanhada dos filhos, elogiou a organização do evento.

"É a primeira vez que passo o São João na capital. Confesso que não queria vir, mas meus filhos pediram muito. Me espantei com a organização. Banheiros, segurança, grade de atrações e limpeza estão impecáveis. Até me animei para vir amanhã (hoje)", disse ela.

Forrozeiros de plantão disputam shows nas praças e largos (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

De acordo com o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM), Valter Menezes, 168 policiais fazem a segurança no local. E, em todos os acessos, os visitantes passam por revistas, inclusive com detectores de metal.

Programação

Nesta terça, 23, a partir das 16h, o Terreiro de Jesus mantém a animação, desta vez, com os cantores Targino Gondim, Carlos Pita, Dorgival Dantas e Renato Fechini. Tem ainda a banda As Coleguinhas.

Nesta quarta, 24, Zelito Miranda, Estakazero, Saulo Fernandes, Cavaleiros do Forró e Cicinho de Assis são as principais atrações no Terreiro.

No largo do Pelourinho, a partir das 19h de hoje, as atrações são a banda Forró Safado, a dupla Yago e Juliano e o cantor João Almeida. Amanhã, será a vez de Cacau com Leite, Trio Virgulino e Forró do Bom se apresentarem, a partir das 19h. A festa no Pelourinho ocorre até o dia 29 de junho.

