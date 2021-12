Projeto junino traz Timbalada e Léo Santana

A produção do projeto "Casa Skol" divulgou neste sábado, 16, as atrações do primeiro domingo de shows, previsto para o dia 31 de maio. As bandas Forrozão e Timbalada serão as atrações principais, mas a festa ainda contará com as participações de Tuca Fernandes, Léo Santana e Mari Antunes.

A "Casa Skol" acontecerá no Casarão Além do Carmo, no Centro Histórico, nos dias 31 de maio, 7 e 14 de junho, e promete cenografia junina, praça de alimentação com food trucks e vista para a Baía de Todos-os-Santos.

adblock ativo