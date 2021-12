Programação na cidade de Porto Seguro vai até terça-feira

Com quatro dias de festa, Porto Seguro (distante a 714 km da capital baiana) apostou em grandes atrações para atrair milhares forrozeiros à cidade, situada no sul da Bahia. A programação desta segunda-feira, 22, inclui apresentações das bandas Cacau com Leite, Aviões do Forró, Lordão e Fabiano Araújo.

A terceira edição do "São João Elétrico" será encerrada na terça, 23, com shows do cantor Daniel e mais outras apresentações. Neste domingo, 21, subiram ao palco o cantor Leonardo, como atração principal da noite, além de Lenon e Banda, mais os cantores Osny Alves e Jarley.

Teló abriu evento

No sábado, 20, cantor Michel Teló abriu a noite na Passarela do Descobrimento, no primeiro dia das comemorações. Na sequência, também se apresentaram André Lima e Rafael, Cheiro de Forró e Banda Sala do Chefe.

Pouco antes do show, o público se escondia da chuva no galpão coberto montado pela prefeitura. Como um aviso dos céus para a festa começar, a chuva deu uma trégua bem perto da abertura e Michel Teló começou o show com a música "Amiga da Minha Irmã".

Logo depois, Teló relembrou o sucesso que o consagrou para o resto do mundo: "Ai Se Eu Te Pego". O refrão da música teria sido composto por três estudantes paraibanas e cantado em uma barraca de praia de Porto Seguro, destino da Bahia conhecido por receber turistas jovens.

