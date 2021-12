Programação festiva em Barreiras segue até o próximo domingo

A comemoração de São João Batista, padroeiro de Barreiras (a 858 km de Salvador), já movimenta a cidade desde o último dia 15, quando começou a novena preparatória e quermesse na catedral dedicada ao santo, situada no Centro Histórico. No 'Arraiá do Parque' a programação de shows segue até o dia 24, no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha.

Amanhã, católicos devotos de São João participam do encerramento da novena e da quermesse 2018 às 20h. O ponto alto da programação religiosa será a missa festiva seguida de procissão, às 18h de domingo, presidida pelo bispo dom Josafá Menezes da Silva.

No município, onde também está mantida a tradição das festas juninas realizadas entre familiares e amigos, a data é motivo para encontros animados no ritmo das músicas nordestinas em ambientes enfeitados por bandeirolas.

Assim como em outros municípios da região, onde as quadrilhas juninas são grandes atrativos para o público, também em Barreiras as apresentações fazem parte da tradição. A cidade realiza um concurso local e outro regional.

Na cidade, o 'Arraiá do Parque' é o festejo público organizado pela gestão municipal começou ontem. Ao todo, serão 25 atrações musicais regionais e nacionais, como Targino Gondim e Estakazero, que se apresentam nos dois palcos principais bem como na Vila do São João, um povoado cenográfico dentro do parque.

A expectativa dos organizadores é reunir, nos quatro dias de festa, um público de 70 mil pessoas. De acordo com o prefeito, Zito Barbosa, "com o sucesso da edição 2017, ampliamos as atrações e preparamos uma festa maior ainda".

Ele destacou que, além de valorizar a cultura, "proporcionando diversão para as famílias, a festa também aquece o comércio e atrai turistas". O Espaço do Forró, dedicado aos dançarinos, e o Espaço do Sabor, com guloseimas típicas, também são pontos de encontro dos fãs das festas juninas.

