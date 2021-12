Programação festiva da tradição junina movimenta regiões da Bahia

Os eventos juninos já movimentam todas as regiões do estado com festejos de São João que culminam no dia 24, próximo domingo. Das cidades com festas tradicionais, 163 conseguiram apoio do governo do estado este ano, por meio da Bahiatursa.

No entanto, o número de locais que comemoram o São João é maior, já que nem todos os municípios têm este patrocínio, a exemplo de Barreiras e Barra, ambos na região oeste, com tradição de comemorar a data e com intensa programação prevista para este fim de semana.

Em Santo Antônio de Jesus (a 200 km de Salvador) a festa começa nesta quarta-feira, 20, com missa, encontro de sanfoneiros e o missionário Antônio Cardoso. Até domingo, a festança deve somar mais de 250 horas de forró com mais de 30 atrações nos palcos principais e mais de 90 atrações em várias localidades, de acordo com os organizadores.

"A previsão é que vamos repetir o sucesso dos anos anteriores, com taxa de ocupação de 100% nos hotéis e pousadas, casas alugadas para grupos e muito movimento nos bares e restaurantes", comemorou o proprietário de pousada e restaurante Francisco Machado.

Para ele, Santo Antônio de Jesus é a cidade mais procurada "não só por estar bem perto de Salvador, mas também pela receptividade aos visitantes, por manter tradições, oferecer um clima do interior e pelos artistas contratados", enfatizou.

Segundo destino mais procurado, em Amargosa (a 223 km de Salvador) a festa começa nesta quinta, 21, e termina no dia 24. Um dos pontos altos da programação é o show de Elba Ramalho, na noite de 23 de junho. Na noite anterior, ela estará em Cruz das Almas, e no dia 24 a apresentação acontece no Pelourinho, em Salvador.

Sexto no ranking de lugares mais procurados, Ibicuí (a 515 km de Salvador) tem programação de 21 a 25 de junho e visitantes confirmados de diversos outros municípios, principalmente da região sudoeste.

"Já participo há alguns anos. Gosto da hospitalidade e da animação, bem como de curtir as belezas naturais da região", disse o comerciante de Vitória da Conquista Ademar Correia. Ele vai se hospedar em Iguaí, cidade distante 15 km, "porque em Ibicuí não encontrei mais vaga", revelou.

Elba Ramalho fará o grande show do dia 23 em Amargosa | Foto: Eloi Correia | Divulgação

Tradição e economia

Sem revelar o valor total investido nas comemorações juninas este ano, o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, destacou a importância da festa para a economia de muitas cidades.

Ele salientou que a maioria das cidades mantém o costume de festejar os santos de junho, uma tradição em todas as regiões. Para Medrado, o apoio do estado estimula o movimento comercial e o fluxo de turistas.

A seleção das cidades que estão recebendo patrocínio da Bahiatursa foi realizada por edital de seleção pública, com inscrições dos projetos em maio. Os valores de apoio variam entre R$ 20 mil e R$ 100 mil.

adblock ativo