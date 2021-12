Programação especial do "Arraiá da Capitá" anima o São João em casa

O São João está chegando e mesmo com o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, o Grupo A TARDE faz questão de resgatar a tradição junina, trazendo de volta o tradicional “Arraiá da capita”, para que você possa dançar aquele forró no conforto e segurança da sua casa.

E para proporcionar aos nossos leitores um pouco do clima aconchegante e familiar dos festejos juninos, já a partir deste sábado, 20, você vai poder desfrutar de uma programação especial nas nossas redes sociais, com lives elaboradas exclusivamente para contemplar a cultura, arte e gastronomia do nosso Nordeste.

Arraiá da Capitá reúne programação de lives que começa neste sábado | Foto: Arte Ag. A TARDE

Para o Diretor de Marketing do Grupo, Eduardo Dute, esse projeto é uma grande homenagem que A TARDE está fazendo a um evento que marcou gerações e trouxe os costumes do interior do estado para nossa capital. “Cada dia mais a nossa marca, que conta com 107 anos de tradição, tem buscado se modernizar, e, sem dúvidas, resgates como esse, em um momento tão difícil que estamos vivendo, são partes importante desse processo”.

E no dia 24, data oficial do São João, o festival promete levar muita música e diversão para o seu lar, com atrações genuinamente populares e típicas do período, como Flor de Maracujá, Zelito Miranda, Del Feliz e Rode Torres. Sem deixar de lado a diversidade de ritmos típica das festas baianas, contaremos também com super shows da Banda Eva e do cantor Tonho Matéria.

Uma das responsáveis por repaginar o projeto, a jornalista e diretora do Portal A TARDE, Caroline Gois, ressalta que o evento vem para manter viva a tradição do São João, fomentando a cultura e levando diversão, sem deixar de lado a segurança em tempos de pandemia. “O A Tarde tem muito orgulho de ser anfitrião não só dessa festa, mas de uma marca que possibilitou que nos reinventássemos, unindo tecnologia e tradição. Para isso, estamos contando com grandes artistas e também parceiros que engrandecerão ainda mais o nosso festival.

E como não poderia ser diferente, esse ano o “Arraia da Capitá em casa” contará com um jingle personalizado, gravado especialmente pelo cantor Gerônimo, que fez questão de enaltecer a grandeza do evento. “Espero que essa iniciativa sirva de referência para muitos, podendo trazer um diferencial, sem perder as origens, e acima de tudo, valorizando a tradição e a expressão cultural do povo nordestino. É uma atitude louvável nesse momento tão delicado que estamos vivendo, poder levar alegria aos que estão em isolamento. Tenho certeza de que será inesquecível”, finalizou o forrozeiro.

Tradição no Arraiá da Capitá

A festa foi realizada pela primeira vez em 1987 como ‘Arraiá da Orla’ e posteriormente veio a se tornar o grandioso ‘Arraía da Capitá’, evento responsável por abrir as comemorações juninas na capital baiana e reunir os maiores nomes do ritmo em um só lugar. E para nosso leitor conhecer um pouco mais dessa história, estamos preparando um conteúdo exclusivo, que será veiculado especialmente na próxima terça-feira, 23, véspera de São João. Fique ligado em nossas redes!

Leitores poderão interagir dentro de seus lares | Arte: Ag. A TARDE

