Procura por fogueira junina ainda é fraca, dizem vendedores

Associada ao nascimento do profeta João Batista, fundador do cristianismo, em 24 de junho, a fogueira é o símbolo maior das festas juninas. A poucos dias da data, já é possível encontrá-las em vários pontos de venda na cidade. Mas, segundo os comerciantes, a procura ainda está fraca.

De tamanhos variados, as fogueiras juninas estão expostos em locais como a BA-528 (Estrada do Derba), o bairro de Canabrava e as avenidas Carybé e ACM. A TARDE identificou que, predominantemente, os preços variam de R$ 10 a até R$ 50, a depender da robustez do produto.

Embora a prática de queimar fogueiras seja uma tradição secular, sobretudo no Nordeste do Brasil, o comércio deve respeitar a legislação, conforme explica a tenente da Polícia Militar Patrícia Reis, da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

Procedência

Extrair, armazenar e comercializar madeira exige a comprovação da procedência da madeira por meio do documento de origem florestal (DOF), como determina a Instrução Normativa nº 112 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Apesar da oferta de fogueiras na capital, a tenente Reis diz que este ano o órgão ainda não detectou irregularidades durante a Operação Fogueira Legal, realizada há quatro anos pela Coppa sempre em junho.

"É uma operação de aproximação com a comunidade no sentido de instruir sobre esse tipo de comércio, sem deixar de fiscalizar", disse acrescentando: "Muita gente desconhece a lei. Mas, além de aplicá-la, a orientação é utilizar o bom senso para observar as condições da madeira vendida".

Natural da cidade de Gongogi, o biscateiro Samuel dos Santos, 34 anos, veio para Salvador há 15 anos, tempo em que comercializa fogueiras em junho como forma de conseguir um dinheiro extra para ajudar a família, que vive da lida na roça no interior do estado.

Mesmo sem conhecer a lei, tampouco os trâmites burocráticos para a obtenção do DOF, ele assegura que a madeira vem de podas e galhos secos. Disse que o material é obtido na região de Canabrava. "Sei que é errado cortar madeira verde, né? Além do mais, não serve para fazer fogueira porque demora a queimar", diz com o conhecimento de quem foi criado na roça. "Por enquanto, o movimento ainda está fraco. A procura aumenta lá para o dia 22", anseia.

adblock ativo