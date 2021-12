Processo visa tornar samba junino patrimônio imaterial

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) prevê terminar ainda este ano o processo de registro do samba junino como Patrimônio Imaterial de Salvador.

A estimativa, feita pela gerente de patrimônio cultural da FGM, Magnair Barbosa, é menor do que o previsto na Lei Municipal 8.552, que instituiu as regras para o tombamento e o registro de bens materiais e imateriais na capital baiana.

A legislação, segundo a própria gestora, permite que o processo de tombamento seja feito em, no máximo três anos, contando a partir da abertura do processo – o que, no caso do samba junino, aconteceu em junho do ano passado. O limite para o registro, portanto, é o mesmo mês de 2019.

Apesar da previsão, Magnair Barbosa prefere não cravar uma data para a inscrição da manifestação cultural soteropolitana no Livro de Registro Especial de Patrimônio Cultural.

Com cerca de 40 anos de tradição, o ritmo, típico do mês de junho em Salvador, une o samba-duro com xote, xaxado, baião e galope, e é tocado em um cortejo com timbaus, marcação e tamborim.

"Prefiro ficar com a previsão do prazo legal, porque trabalhamos com poucas fontes nesse caso e queremos ter um trabalho consistente para apresentar ao conselho. Mesmo que o registro não aconteça, isso permanecerá como um legado", afirma Magnair, citando o Conselho Municipal de Cultura, responsável por analisar o dossiê técnico que será feito pela FGM sobre o samba junino.

A produção desse documento, explica a gestora, é a fase onde está, atualmente, o processo de registro. Nela, detalha, são feitos levantamentos iconográficos (fotos), audiovisuais, textuais e colhidos depoimentos orais, com o objetivo de estudar com profundidade a manifestação cultural.

O prazo previsto em lei para a finalização desta etapa é de 18 meses, prorrogáveis por igual período, mas o município "não pretende levar esse tempo todo", segundo a gerente de patrimônio da FGM.

Na etapa seguinte, o dossiê fica disponível por 30 dias para contribuições públicas e, depois disso, é enviado para o Conselho Municipal de Cultura, colegiado que tem a prerrogativa de analisar o pedido. A fase que conclui o processo é a sanção do prefeito.

Pesquisa

O etnomusicólogo Gustavo Melo, pesquisador do mestrado da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), explica que o samba junino tem esse nome por causa da relação com o candomblé e, dentro do sincretismo, com os santos católicos festejados em junho.

"É junino porque está ligado a Xangô, sincretizado com São João, e Ogum, que no catolicismo é Ogum", relaciona o especialista, explicando que é dos terreiros que surge a manifestação cultural.

Bairros como Engenho Velho de Brotas se destacam na fundação do samba junino, explica o musicólogo.

Foi ali, em 1979, que surgiu o Festival de Samba Junino, evento pioneiro do gênero.

"Essa era a festa de São João de quem não saía da cidade para o interior", conta. Gustavo Melo ainda ensina que a composição rítmica do samba junino é igual à do samba de roda, mas com maior dinamismo. Cantada sempre em cortejo, em algazarra, a tradição tem como instrumentos básicos o timbau, o surdo e o tamborim [médio, grave e agudo, respectivamente].

é o berço, o fundamento da manutenção dessa tradição, que surge do povo negro, do candomblé, dos ogãs que reuniam os amigos nos terreiros e iam passando pelo bairro tocando e comendo as comidas típicas nas casas”, lembra Lobo Mau.

Ele espera que o registro garanta a valorização. Entre as reivindicações estão um edital próprio e um museu. Ele critica que a captação de recursos pelos grupos é repleta de dificuldades.

“Vamos promover o samba [hoje e amanhã] no Engenho Velho, mas só conseguimos recurso com a Saltur [órgão da prefeitura] em cima da hora [na quarta-feira passada]”, ele aponta.

O historiador Marcos Rezende, que ajudou a construir o pedido de registro, defende que o município deve “ter estrutura para construir políticas públicas” de apoio aos grupos. Ele teme que o ato seja “apenas simbólico, uma firula”.

“Grandes artistas surgiram do samba junino, como Lazzo e Carlinhos Brown. Se queremos novos frutos, é preciso apoiar”, afirma.

Salvaguarda

Sobre o assunto, a gerente de patrimônio cultural da Fundação Gregório de Mattos, Magnair Barbosa, afirma que o passo seguinte ao registro de uma manifestação como bem imaterial é a criação de um plano de salvaguarda – o que, segundo ela, demora para ocorrer.

“É uma construção coletiva, e toda construção coletiva é demorada”, diz ela, citando o exemplo da capoeira, registrada em 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A salvaguarda só foi finalizada oito anos depois, em 2016, lembra ela.

