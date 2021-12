PRF inicia operação São João nas rodovias baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará entre 0h desta quinta-feira, 21, e 23h59 de segunda, 25, a Operação São João 2018 na estradas da Bahia. A ação tem como objetivo reforçar a presença e a fiscalização nos locais com aumento considerável no fluxo de veículos, além de orientar o trânsito nos acessos a eventos públicos ou privados, que causem impacto significativo nas rodovias federais.

Durante a ação, os agentes reforçarão trechos estratégicos nas rodovias federais que cortam o estado, já que é esperado um crescimento significativo no fluxo de veículos, com momentos de pico nos dias 22 e 24.

A PRF também irá implementar ações de policiamento para repressão à criminalidade. O planejamento da operação levou em consideração a análise da região neste período, com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados graves.

Na Bahia, o período junino é considerado uma das maiores festas regionais do Brasil e principal evento de interiorização do turismo.

Infrações de trânsito

O excesso de velocidade é a infração de trânsito mais cometida nas rodovias federias do estado. Responsável também por um número expressivo de acidentes, essa prática expõe o seu autor e os demais usuários a risco de acidentes com consequências graves.

A PRF também vai operar com 11 radares medidores de velocidade portáteis. Além disso, estarão em operação os radares fixos ao longo das BRs 324 e 116. Outra prática a ser combatida é de dirigir sob efeito de álcool.

Cidades no radar

Algumas cidades se destacam e merecem atenção especial da PRF no período junino, como as cidades de Senhor do Bonfim e Cruz das Almas e Jequié.

adblock ativo