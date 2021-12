Período junino contabiliza 75 atendimentos por queimaduras na Bahia

Entre os dias 22 e 25 de junho, foram registrados 75 atendimentos de vítimas de queimaduras por fogos e explosão de bombas na Bahia. As pessoas foram atendidas na rede estadual, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

O Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, recebeu o maior número de vítimas relacionadas às festas de São João, com um total de 43 atendimentos. Entre eles, 11 foram registrados por queimaduras por fogos de artifícios e 32 tiveram como motivo explosões de bombas.

Ainda segundo o órgão, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus atendeu 14 pessoas. Outras sete foram para o Hospital Regional de Juazeiro. O Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, recebeu quatro casos. Em Ilhéus, duas pessoas foram atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau.

Há ainda três no Hospital Regional da Chapada, em Seabra, e mais um no Hospital Geral de Itaparica e outro no Hospital Regional Dantas Bião. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

