Pelourinho recebe Elba Ramalho, Mariene de Castro e Marcia Short nesta sexta

O São João do Pelourinho recebe nesta sexta-feira, 21, shows das cantoras Elba Ramalho, Mariene de Castro e Marcia Short. A programação no Largo do Pelourinho começa, às 18h, com apresentações da Orquestra Popular da Bahia e às 20h, quem sobe ao palco é a cantora Jeanne Lima.

Elba Ramalho se apresenta, às 22h, seguida de Mariene de Castro, às 0h, e Marcia Short, às 1h30. O evento também se estende aos demais espaços do Pelourinho. O Tereza Batista recebe Colher de Pau, às 18h, Lara Amelia, às 20h, Cole Comigo, 22h, Mariana Fagundes, 0h, e Cris Mel, 1h30.

Já no Largo Quincas Berro D'Água, quem se apresenta é Cida Martinez, 22h, e Amanda Santiago, 1h30. E no Largo Pedro Arcanjo as atrações serão Walquiria Santos, 18h, Menina Forrozeira, às 20h, e Geovana Lins, 22h.

A programação também conta com shows de Lore Improta, às 15h, e Gabriele Freire, às 18h, na Sala do Reboco.

adblock ativo