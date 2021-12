Pelourinho e Paripe recebem festas juninas neste fim de semana

"A fogueira está queimando/ Em homenagem a São João/ O forró já começou/ Vamos, gente, rapapé nesse salão'', canta Luiz Gonzaga sobre uma das festas mais populares da cultura nordestina. Comemorado em 24 de junho, o São João reúne, numa só festa, culinária, brincadeiras, figurino, decoração e muito forró. E é assim que serão os próximos dias em Salvador.

Com o tema Os Símbolos dos Festejos Juninos, as ladeiras, praças e largos do Pelourinho ganharam uma decoração especial. Bandeirolas, bonecos e balões deixam o espaço com clima de um tradicional arraial para receber uma série de shows gratuitos neste fim de semana, que garantem a curtição de quem vai passar o São João na capital baiana.

Sábado

No primeiro dia, a programação do palco principal, localizado no Terreiro de Jesus, começa às 17h com as apresentações de Trio Nordestino, Val Macambira, Estakazero, Geraldo Azevedo, Cicinho de Assis e Genard.

Responsável pela abertura da noite, o Trio Nordestino faz uma viagem no tempo com músicas dos 60 anos do grupo e clássicos que marcaram a história do forró e, consequentemente, do São João.

"Para mim, o São João é a maior festa popular do Brasil. Eu fui criado nessa tradição, então fico muito feliz em fazer esse show", conta Beto Sousa, um dos integrantes da 5ª geração do trio. "E o legal é que é de graça e as pessoas conseguem ter acesso a grandes shows que talvez não poderiam pagar", ressalta.

Domingo

Ainda no Terreiro, os festejos juninos continuam no dia de São João com Targino Gondim, Del Feliz, Lucy Alves, Elba Ramalho e Fulô de Mandacaru.

Depois de se apresentar na Concha Acústica no último dia 15, o cantor e compositor Targino Gondim volta à capital baiana com a turnê Targino sem Limites. "A diferença (entre os shows) vai ser o clima, além de ser gratuito e no cenário maravilhoso que é o Pelourinho", diz o músico.

Apesar de defender que o forró não deve ficar preso apenas à época junina, Gondim não nega sua paixão pelo São João, com o qual tem uma relação de longa data. "Quando era moleque, eu ajudava minha mãe com as comidas, meu pai pegava lenha para fazer fogueira e enfeitar a casa e me levava para ver Luiz Gonzaga", lembra o sanfoneiro. "Para mim, São João representa tudo", diz.

Del Feliz dá continuidade à programação da noite com repertório baseado nos clássicos do forró e ainda faz uma homenagem a outros países, devido aos festivais internacionais que participa. Isso, é claro, sem deixar a baianidade de lado.

"Acredito que o São João é a alma e a identidade do nosso povo, porque envolve religião, dança, culinária, brincadeiras e um colorido que tem muito a ver com o Nordeste", diz o forrozeiro.

Elba Ramalho também sobe no palco do Terreiro de Jesus na mesma noite. Com um repertório dançante e cheio de sucessos, a artista promete ainda surpresas durante a apresentação. "O show vai ser muito animado e com algumas novidades que ainda são segredos", conta.

Elba é uma das poucas atrações femininas da programação. "Ainda há poucas mulheres em muitas áreas, e no forró, então, nem se fala", diz a cantora. "Marinês foi a grande inspiração e abriu as portas para as mulheres no forró, mas admito que é difícil", completa.

Festa no subúrbio

A Praça João Martins, em Paripe, também oferece uma agenda de shows gratuitos para este São João. Amanhã, o festejo é comandado por Forrozão, Larissa Marques, Felipe Araújo, Swing do Lu e Grupo Kantares. Já no domingo, Dinho Santos, Mariana Fagundes, Marília Mendonça, Devinho Novaes e Johny Paixão sobem no palco.

Em clima de "sofrência", Marília Mendonça traz um repertório que passeia por sucessos autorais, como Infiel e Eu Sei de Cor. Natural de Goiás, a cantora sertaneja tem uma relação forte com a Bahia.

"Foi no Nordeste que a minha carreira começou, e os fãs baianos são fiéis demais", diz a cantora. "Passar por aí é sempre uma felicidade e uma emoção muito grande", conclui.

