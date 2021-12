Paripe lota para ver astro sertanejo Luan Santana

Com uma hora e meia de atraso em relação ao horário previsto para entrar no palco, o cantor sul-mato-grossense Luan Santana foi recebido sob gritos agudos e estridentes de uma multidão de fãs majoritariamente femininas na praça João Martins, em Paripe, na noite deste domingo, 25.

O show, que marcou o último dia de festa junina no palco montado no bairro pela Bahiatursa, autarquia do governo estadual, começou já por volta das 18h30.

Fogos de artifício e objetos jogados no palco (de ursos e corações de pelúcia a cartas) também marcaram a recepção ao astro do sertanejo universitário. Nem a chuva que caiu na capital baiana atrapalhou a alegria dos apaixonados pelo ritmo, apesar de criar grandes poças no entorno do palco.

A estudante Joice Pereira, 26, membro de vários fã clubes do cantor, chegou cedo ao local, para garantir uma boa posição. Perto do início do show, emocionada, ela aguardava ansiosa para ver o ídolo. "Amo ele, ele é lindo", disse a jovem.

Os menos afeitos à arte do cantor também curtiram o restinho de festa em Paripe. Nas laterais do palco, barracas improvisadas com madeira tocavam pagode e arrocha – algumas com direito a luzes que tentavam simular o clima de boates.

Já as sacadas das casas ficaram cheias para ver o artista cantar hits atuais, como Acordando o Prédio, e antigos, como Chuva de Arroz. Antes de emendar uma música na outra, o sertanejo saudou o público presente. "Vamos cantar, Paripe?", perguntou, para depois começar a música Eu, Você, o Mar e Ela.

Visão ofuscada

"Ele é o melhor dessa geração nova toda", opinou a dona de casa Jaqueline Oliveira, 30, enquanto se esforçava para tentar ver, do fundo da praça, o cantor sobreo palco montado no local.

Ela, assim como outros fãs, tinha dificuldade para enxergar a estrutura a partir de algumas posições. Uma grande placa publicitária impedia a visão. "Tá difícil, até porque está muito cheio também", reclamou.

O incômodo pareceu ter acabado, porém, quando o sul-mato-grossense cantou os primeiros versos do sucesso Eu Não Merecia Isso, música que ela definiu como a preferida do cantor.

A lotação do espaço citada por ela, entretanto, causou princípios de confusão entre o público e policiais militares. Uma pessoa chegou a receber uma gravata por um agente público no meio da praça.

Em outro momento, dois homens foram agredidos com socos nas costas e no rosto ao lado da equipe de reportagem de A TARDE – um deles foi esmurrado após ajudar o primeiro agredido, que caiu no chão.

Milhares de pessoas foram assistir ao show de Luan (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

