Orquestra Pró-Sinfônica faz homenagem ao forró em Camaçari

Em clima de São João, a Orquestra Pró-Sinfônica de Camaçari prepara uma homenagem ao forró com arranjos criados pelo maestro Ubiratan Marques. O concerto que vai reverenciar os grandes artistas do estilo musical nordestino acontece nesta quarta-feira, às 19 horas, no Teatro Cidade do Saber.



Os ingressos custam R$ 2 e R$ 1 e a classificação indicativa é de 7 anos. O concerto contará com a presença da Cia. Alaketu de Dança e de nomes como Bule-Bule e Targino Gondim.





