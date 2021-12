Número de acidentes nas estradas cai no São João

A morte de João Freitas de Jesus Farias, de 37 anos, e de Rogério Farias de Jesus, 23, no domingo, 26, na BA-001, entre Arraial D'Ajuda e Porto Seguro, entrou, ao lado de mais três acidentes, para as estatísticas da Polícia Rodoviária Estadual da Bahia (PRE).

As cinco mortes registradas pelo setor de planejamento operacional da PRE aconteceram, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, 27, em 17 acidentes com vítimas.

Ao todo, 25 ocorrências com 24 feridos marcaram o feriadão junino. No acidente da BA-001, além dos dois mortos, 13 pessoas ficaram feridas, depois da colisão entre uma VW Kombi e um Fiat Uno. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, os veículos colidiram de frente, após o Uno invadir a pista contrária.

Um terceiro homem que estava no Uno e as 12 vítimas que estavam na Kombi - todos feridos - foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, no município Porto Seguro.

Menos acidentes

Apesar da gravidade dessa ocorrência na rodovia estadual, números prévios divulgados nesta segunda pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam uma redução no número de acidentes nas estradas da União na Bahia.

Ao todo, 68 acidentes foram registrados em 2016, contra 199 em 2015 - o que representa o decréscimo de 65,83% de um ano para o outro. Já o número de mortes (nove em 2016 e 12 no ano passado) diminuiu em 25%, segundo a PRF.

A redução mais significativa, no entanto, foi no número de acidentes graves. Este ano, 10 ocorrências foram contabilizadas, contra 40 em 2015, o que significa 75% de queda entre um feriadão junino e outro.

A rodovia federal com maior número de acidentes com morte, este ano, foi a BR-101, que liga Salvador a municípios famosos por grandes festas de São João, como Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Ibicuí.

Em todo o feriado, 77 pessoas ficaram feridas em rodovias de responsabilidade da União, ante 117 no mesmo período do ano passado, o que representa uma redução percentual de 34,2%.

Em nota, a PRF Bahia atribuiu a redução das ocorrências durante a operação especial às ações educativas que desenvolve semanas antes do período de pico.

"Dentre as ações desenvolvidas pela PRF durante a Operação Festejos Juninos 2016, destacam-se ações educativas, como, por exemplo, o Cinema Rodoviário, que desenvolveu atividades nas rodovias federais com palestras e vídeos, alcançando 2.307 pessoas", afirmou o órgão no comunicado.

adblock ativo