Na capital, baianos e turistas têm festa diversa no Pelourinho

Quem vai passar o São João na capital baiana pode se organizar para curtir a programação intensa do Pelourinho. Artistas locais e nacionais, como Zelito Miranda, Geraldo Azevedo, Estakazero, Alceu Valença e Cicinho de Assis, sobem aos palcos montados pela Bahiatursa até a próxima segunda-feira, 24.

Os shows se concentram nos largos Tereza Batista, Quincas Berro d’Água e Pedro Arcanjo. Até este domingo, 23, além destes espaços, tem atrações no largo do Pelourinho e no Cruzeiro de São Francisco. Os shows devem começar às 18h.

Considerado um dos ícones do música nordestina, o cantor Alceu Valença é a atração principal deste sábado, 22, no largo do Pelourinho. “A programação está atraente, o espírito do São João aqui no Pelourinho, a decoração, está tudo perfeito. São João é uma das épocas mais atrativas, e o que chama mais a minha atenção é o forró pé de serra”, frisou o turista Sérgio Luiz, 55 anos.

Neste domingo. à noite, é a vez do cantor e compositor Geraldo Azevedo. Além dele, a banda Estakazero, Zelito Bezerra, Genard, Fulô de Manacaru, Orquestra Sanfônica Balaio do Nordeste, Fábio Márcio, Del Feliz, Fernando Ferraz, Guto e Flavinho, André e Mauro, Trio Nordestino, Bagagem Arrumada, Aila Menezes, Pra Casar, Cicinho de Assis, Eletroxote e Júnior Santé animarão os forrozeiros.

“Sou de São Paulo e é primeira vez que visito Salvador. Está tudo muito maravilhoso, é muito especial ver de perto essa cultura baiana. Escolhi esse período para visitar por conta da tradição, cultura, decoração e comidas típicas. Estou gostando muito, é uma cidade maravilhosa”, frisou o visitante Jailson Dourado, 32 anos.

Já na última noite de shows no Pelourinho, na segunda, o público vai dançar embalado pelo repertório de Sandro Couto, Pablo Moraes, Marcondes Morais, Xote de Novela, Dan Valente, Israel Rocha, Cangaia, Forró do Tico, João Almeida, Virgílio, Flor de Maracujá, Nando Borges, Vulcão Acesso e Ariane Azevedo.

Estacionamento

Para quem vai de carro, há algumas opções de estacionamento. O Premium Park, na rua Visconde de Itaparica, nº 15, atrás da Igreja da Barroquinha, vai cobrar tarifa única no valor de R$ 20, das 16h às 6h, até o dia 24 de junho.

O edifício-garagem com seis pavimentos tem capacidade para 250 carros e vigilância eletrônica. O estacionamento oferece serviço de manobrista para avulsos em frente ao Fera Palace Hotel, na rua Chile.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo