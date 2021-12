Movimento de saída pelo farry é tranquilo nesta terça-feira

A Internacional Marítima informou, na manhã desta terça-feira, 21, que o fluxo de usuários segue tranquilo e sem filas. A expectativa é que a demanda aumente a partir da quarta-feira, 22, quando a estimativa é que a fila para carros seja de 30 minutos. Já para pedestres, a previsão é que seja de cinco minutos, informou a assessoria de comunicação da empresa.

Ainda segundo informações da empresa responsável por administrar o sistema, cinco embarcações estão em operação no Terminal de São Joaquim (Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares). Outras duas embarcações estão em stand by para ser usada caso o fluxo aumente.

Para quem optou pela travessia marítima Salvador-Mar Grande, no Terminal Náutico do Comércio, também não enfrentou filas durante a manhã de hoje. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que, para o período de São João, o sistema contará com 14 embarcações, com saída de 15 em 15 minutos.

A previsão é de que o movimento de embarque com destino à ilha de Vera Cruz comece a crescer já a partir da tarde desta quarta.

