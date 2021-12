Movimento de saída da cidade segue intenso na rodoviária e na BR-324

O movimento de passageiros e motoristas que deixam Salvador para passar São João no interior do estado segue intenso na manhã desta quinta-feira, 21, na rodoviária e nas estradas que cortam a capital baiana.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de pessoas que utilizam a estação rodoviária para deixar a cidade causa lentidão no tráfego de veículos na região. A estimativa é que 160 mil pessoas utilizem o terminal para viajar neste período.

Na BR-324, os motoristas enfrentam congestionamento na altura de Águas Claras, sentido Feira de Santana, por conta do fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta quinta a Operação São João 2018 nas estradas da Bahia, para reforçar a fiscalização nos locais com aumento considerável no fluxo de veículos.

Apesar do movimento por via terrestre, as travessias marítimas permanecem com fluxo tranquilo. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações operam nesta manhã, realizando o transporte de passageiros entre o Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica. As saídas ocorrem a cada 30 minutos.

A expectativa da Astramab é que o movimento aumente a partir de meio-dia. Da mesma forma, a travessia para Morro de São Paulo também segue com movimento tranquilo, e ainda há passagens disponíveis para todos os horários deste fim de semana.

Quem utiliza o sistema ferryboat para passar os festejos na Ilha ou nas cidades do Recôncavo Baiano ainda encontra movimento tranquilo de passageiros. Estão em operação sete embarcações, que neste período vão realizar a travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho em esquema de 24 horas por dia. Cerca de 30 mil veículos e 140 mil passageiros devem utilizar o ferry durante o São João.

Entretanto, que vai para o ferry deve ficar atento ao fluxo de veículos na avenida Engenheiro Oscar Pontes, que segue intenso por causa da demanda de consumidores que vão à Feira de São Joaquim para comprar os quitutes das festas juninos.

Rodoviária registra grande movimento de passageiros | Foto: Valana Araújo | Cidadão Repórter

