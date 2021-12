Moradores de bairros populares não deixam o São João passar 'em branco'

O interior é palco de grande parte dos festejos juninos, mas os bairros populares de Salvador, graças a colaboração dos moradores, não deixam o São João passar ‘em branco’ e montam o próprio arraiá.

Para manter viva a tradição, há 13 anos o eletricista Paulo Santos, 52, organiza dois festejos juninos em Cosme de Farias: o primeiro é o Forró Love - festa de camisa realizada tradicionalmente no segundo domingo de mês; o segundo é o arraiá, que vai acontecer nesta sexta-feira, 23, a partir das 20h, na 2ª Travessa do Barral, onde os amigos, vizinhos e familiares se reúnem para dançar muito forró. A camisa para participar do evento custa R$ 15.

“O Forró Love surgiu a partir de uma brincadeira com amigos. Hoje, vendemos de 150 a 200 camisas. A festa conta até com pessoas de outros bairros. Já no arraiá, cada participante colabora com a ceia, cada um traz um prato, a gente bebe muito licor e dança muito forró. Este ano tem até som ao vivo, pois contratamos uma banda”, diz Paulo, explicando que as mulheres ficam responsáveis pela comida e os homens pela bebida.

Embora aconteça em menor número, os festejos juninos nos bairros populares de Salvador são uma oportunidade de diversão para quem não pode viajar para o interior baiano, onde a tradição é mais forte.

O líder comunitário de Pirajá, Fábio Ferreira, informou que a programação dos festejos no bairro foi cancelada por causa das dificuldades financeiras e da burocracia para obter autorização para realizar o evento.

Em nota, a Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE), responsável pelo processo de organização das festas, informou que a documentação e a taxa exigidas variam de acordo com o evento. O órgão ainda ressalta que o prazo mínimo para dar entrada no processo é de, no mínimo, 15 dias antes da festa.

Autorização

A documentação exigida para a realização de um evento é de acordo com o tipo da festa. A autorização pode ser emitida pelo site da CLE ou presencialmente, na sede do órgão. Os pagamentos das taxas são emitidos por email por meio de boletos e o pagamento deve ser efetuado com antecedência mínima de dois dias úteis antes do evento, pois o sistema demora 24 horas para reconhecer a quitação. Se houver alteração na data ou local, deve-se entregar solicitação por escrito antes da data agendada inicialmente.

