Missa virtual de São João terá transmissão ao vivo

Devido a pandemia da covid-19, a missa de São João Batista será realizada com uma transmissão ao vivo pelo Instagram (@psjbssa) e pelo Youtube (Paróquia São João Batista SSA), às 19h. Com o tema “São João Batista, anunciador da Palavra”, a Paróquia São João Batista, localizada na avenida Vasco da Gama, realizou, até ontem, o novenário.

O padre Jan Kaczmarzyk, pároco da igreja há 9 anos, irá celebra a missa solene, pela primeira vez com o local vazio. “Como cada paróquia, o dia do padroeiro é o dia mais importante do ano. Não omitindo as mais importantes festas da fé, mas a festa do padroeiro são as que os paroquianos se identificam”, explica o padre Jan.

A celebração virtual é uma solução tanto para a paróquia quanto para os fiéis. “Ninguém nunca enfrentou isso antes, nós precisamos aprender. É um tempo difícil, mas que tem no futuro um ponto que podemos aproveitar na caminhada com a igreja e com o mundo. Não só reclamar, não só ficar assustado, mas olhar com pensamentos positivos e otimistas. Esses tempos passam, mas eu preciso refletir no que isso serviu para mim: eu ganhei mais coisas boas para minha vida ou deixei que esse tempo abaixasse minha condição como ser humano?” reflete o pároco.

O padre Jan também propõe que hoje a missa vá ser diferente. “Essa missa vai levar uma nova mensagem, um chamado para que a paróquia fique ainda mais unida, com mais perspectiva de trabalhar mais com famílias. Que os paroquianos aproveitem esse tempo. São João quer nos ajudar, pois ele sempre nos coloca no caminho da verdade, da justiça e é quem cuida para que nossa vida esteja sempre no rumo certo”, conclui o líder religioso.

Para Olívia Cerqueira, devota do Santo, esse é um momento de mudanças e fortalecimento da fé: “Mais do que nunca precisamos estar unidos na nossa fé. Será uma celebração muito importante”, afirma.

