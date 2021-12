Ministério Público fecha cerco contra as guerras de espadas

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está intensificando ações contra a guerra de espadas, perigosa tradição com fogos de artifício praticada em cidades como Senhor do Bonfim e Cruz das Almas. O MP-BA considera a prática criminosa porque, anualmente, causa acidentes e danos à integridade física e ao patrimônio público e privado.

Autoridades dos municípios e demais responsáveis pela organização geral das festas foram alertados pelo órgão, bem como polícias e guardas municipais.

Em Cruz das Almas, a guerra de espadas está proibida desde 2011 e, embora tenha sido autorizada pela prefeitura este ano para os dias 23 e 24, o município foi novamente impedido.

A ação é dos promotores de Justiça Adriano Marques, Juliana Lopes Ferreira e José Reis Neto. A proibição inclui o transporte e a posse dos artefatos explosivos.

Para manter o costume secular, está em tramitação há sete anos no município projeto de lei, de iniciativa do poder Executivo, para transformar a guerra em patrimônio histórico e cultural.

Bonfim

Em Senhor do Bonfim, o MP recomendou aos organizadores dos festejos de São João que a guerra de espadas não seja promovida. Entretanto, o chefe de gabinete e coordenador da festa, Hélder Amorim, argumenta que, na cidade, a prática foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial.

A Lei, aprovada na Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito na semana passada. “O município organiza a festa, delimita os espaços. Não patrocina os fogos, mas também não pode proibir, porque é uma das mais autênticas manifestações populares”, defende Amorim.

Para ele, “diferentemente de Cruz das Almas, os rojões são menos potentes e proporcionam um espetáculo de luzes, com menor chance de acidente”.

De acordo com a lei brasileira, o emprego de artefatos explosivos confeccionados sem autorização legal é crime – previsto no art. 16, incisos III e V, da Lei Federal 10.826/2003 – com pena de reclusão de três a seis anos e pagamento de multa.

