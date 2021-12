Michel Teló abre São João em Porto Seguro

O cantor Michel Teló abriu no sábado, 20, na Passarela do Descobrimento, o primeiro dia das comemorações do São João em Porto Seguro. A festa vai até o dia 23 de junho, com shows de Leonardo, Aviões do Forró e Daniel.

Pouco antes do início do show, o público se escondia da chuva no galpão coberto montado pela prefeitura. Como um aviso dos céus para a festa começar, a chuva deu uma trégua bem perto da abertura, e Michel Teló começou o show com a música "Amiga da Minha Irmã".

O sucesso que o consagrou, "Ai Se Eu Te Pego", veio logo em seguida. O refrão da música teria sido composto por três estudantes paraibanas e cantado em uma barraca de praia de Porto Seguro, destino da Bahia conhecido por receber grande fluxo de turistas jovens. Antes de ser interpretada pelo cantor, a música foi aprimorada pela compositora baiana Sharon Acioly. A canção rendeu uma polêmica e uma ação judicial das estudantes, que reivindicaram a co-autoria.

"Acredito que realmente aqui alguma coisa aconteceu de especial nessa canção. E eu acredito que uma parte dela nasceu aqui. E para mim é uma canção muito importante. Eu tive a alegria de ir para o mundo inteiro através dessa canção que nasceu em Porto Seguro", afirmou Michel Teló, em entrevista antes do show.

É a terceira edição deste formato de festa gratuita, chamada de São João Elétrico. Até terça-feira, espera-se atrair um público de mais de 320 mil pessoas, entre moradores locais e turistas. Os shows ocorrem no palco principal e em trios elétricos. No sábado, também se apresentaram André Lima e Rafael, Cheiro de Forró e Banda Sala do Chefe.

"A primeira vez nesse São João elétrico é uma alegria muito grande. Uma festa tão bonita que a galera lutou tanto para manter firme. Uma cidade igual a Porto Seguro onde a turma conhece por causa das festas e grandes eventos faz a gente ficar feliz demais em participar de um evento tão importante", disse o cantor.

adblock ativo