Mercados municipais vendem produtos do São João a baixo custo

Para atender à demanda das festas juninas, os mercados municipais de Salvador estão comercializando produtos típicos do perído de São João a baixo custo. Os estabelecimento também vão manter o funcionamento durante toda a semana, com horário diferenciado apenas aos domingos e feriados.

No Centro de Abastecimento Itapuã (Nacs), os preços dos produtos variam entre R$ 5 e R$ 15. O litro de amendoim custa, em média, R$ 5. E, na compra de três litros, o cliente só paga R$ 10; a dúzia da laranja custa R$ 5; o quilo do aipim, R$ 6, e da carimã entre R$ 5 e R$ 6; já a unidade do coco varia entre R$ 2 e R$ 5, enquanto a do milho custa R$ 1.

Situado na Avenida Dorival Caymmi, ao lado da agência do INSS, o Nacs Itapuã funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e domingos e feriados, das 7h às 14h. O local dispõe de cerca de 300 permissionários e possui estacionamento com 100 vagas.

Recém-inaugurado, o Mercado Municipal do Jardim Cruzeiro apresenta valores baixos, como a unidade do milho que custa R$ 0,70; o coco custa R$ 2, o aipim está sai por R$ 2 o kg, o amendoim, por R$ 5 o kg e o licor de 1 litro por R$ 20, com sabores variados como jenipapo, tamarindo, passas, cupuaçu, cajá e maracujá.

Já o Mercado do Jardim Cruzeiro, está localizado na rua Rezende Costa, próximo à antiga feirinha do bairro que foi transferida para o novo espaço. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 18h, e domingos e feriados, das 7h às 14h.

Outros mercados municipais que também comercializam produtos juninos e seus horários de funcionamento são: a unidade de Periperi (6h às 18h); da Liberdade (7h às 17h); Dois de Julho (7h às 18h); Cajazeiras (7h às 18h), e Itapuã (6h às 20h).

