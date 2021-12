Mais de 130 mil pessoas festejam São João em Cruz das Almas

O São João de Cruz das Almas reuniu mais de 130 mil pessoas na sexta-feira, 24, de acordo com informações da Polícia Militar.

Uma das atrações da noite foi o Trio Nordestino, que apresentou canções dos mais de 60 anos de fundação. Adelmário Coelho lembrou sucessos como "O neném" e "Se eu morasse aqui pertinho". Após muito forró, a dupla Romeu e Renato tocou arrocha para o público. A noite ainda teve Tyrone Cigano.

A festa continua neste sábado, 25, com o Ú Tal do Xote, Rasga Tanga, Bell Marques, Marcos e Belutti e Laços do Forró.

