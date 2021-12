Maiara e Maraísa animam Santo Antônio de Jesus

As gêmeas Maiara e Maraísa fizeram a estreia em Santo Antonio de Jesus (a 187 km de Salvador, no Recôncavo) neste São João. A terceira das cinco noites de festa teve a dupla como uma das atrações mais aguardadas (elas já tinham dado uma canja no show de Marília Mendonça quinta-feira passada).

Com 28 apresentações agendadas em todo o país no mês de junho, elas subiram ao palco por volta das 23h, já com a praça principal completamente lotada.

Elas iniciaram o show com o hit 10%, o primeiro de uma lista de sucessos das irmãs, como Medo Bobo, No Dia do seu Casamento e a canção gravada com participação do cantor Cristiano Araújo, que faleceu há dois anos, Se Olha no Espelho.

Além de Você Faz Falta Aqui, Cruzando os Dedos e Sorte que Cê Beija Bem, do trabalho mais recente da dupla, o Maiara e Maraísa ao Vivo em Campo Grande.

O show contou com efeitos especiais, pirotecnia e um sofisticada estrutura cênica produzida especialmente para a ocasião. “Despertou mil sensações”, foi assim que a estudante soteropolitana Anaildes Santos descreveu a apresentação da dupla.

Maraísa ficou surpresa com a receptividade: “Não sabíamos e éramos ouvidas aqui. E fazer um show desse porte é a prova de que estamos no caminho certo”.

Duas atrações locais antecederam as sertanejas, Jhow e a banda na Cama da Sogra, que interpretou o genuíno forró, por meio de clássicos de Adelmário Coelho, Falamansa e outros grandes artistas do ritmo, e Jânio Santana, com um show bastante autoral de xote.

Na mesma noite, ainda se apresentaram Del Feliz, o forrozeiro Adelmário Coelho e Zé Rios, com a banda Fivela de Aço.

Neste domingo

Os festejos na cidade se encerram neste domingo, com apresentações programadas de Selo de Amor, Joyce França, Lukas e Gustavo, Trio Nordestino, Tayrone, Mara Ribeiro e Mastruz com Leite.

